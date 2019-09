As eleições para o Governo Regional da Madeira realizam-se no próximo domingo, e podem acabar com uma hegemonia de 43 anos do PSD na região autónoma.

O cabeça de lista do PSD às eleições legislativas da Madeira, Miguel Albuquerque, disse, esta sexta-feira, que se demite da liderança da estrutura regional do partido se perder no domingo, mas mostrou-se confiante num bom resultado.

Em jeito de balanço das duas semanas de campanha, que hoje termina, disse que a “mensagem passou e hoje as pessoas já interiorizaram que o pior que podia acontecer na Madeira era uma geringonça de esquerda”.