A comentadora da TVI, Constança Cunha e Sá, analisou as projeções das eleições regionais da Madeira, que dão uma vitória ao PSD de Miguel Albuquerque, que perde a maioria absoluta.

O destaque da analista vai para a subida do PS, que alarga a sua representatividade no parlamento regional, ao passo que as forças políticas à esquerda dos socialistas perdem espaço.

Constança Cunha e Sá refere ainda os falhanços de pequenos partidos como o PAN ou o Aliança, que não conseguiram eleger nenhum deputado.