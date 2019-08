A cabeça de lista do PSD por Lisboa às eleições legislativas espera que António Costa saia da governação, porque diz que "é um dos rostos de um passado, que já não interessa a ninguém".

Filipa Roseta defende que é preciso começar a escrever o próximo capítulo da história do país, com novas caras. Declarações feitas no dia em que o PSD entregou a lista de candidatos a deputados, por Lisboa às eleições de outubro.