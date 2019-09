Com 39,42% dos votos, o PSD venceu este Domingo as eleições legislativas regionais da Madeira, elegendo 21 dos 47 deputados. Porém perdeu, 42 anos depois, a maioria absoluta.

Para governar com estabilidade, o PSD vai precisar do CDS. Ambos ficaram com 24 deputados, o suficiente para formar uma coligação à direita.

"Vamos falar, mas a manifestação de vontade foi já manifestada publicamente", afirmou Miguel Albuquerque.