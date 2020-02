Redução da taxa do IVA na eletricidade volta a estar em discussão no Parlamento

Propostas do PCP e do BE de redução do IVA da energia serão novamente votadas em plenário, depois de terem sido avocadas após terem sido rejeitadas em Comissão, esta madrugada, tal como as compensações pedidas pelo PSD.

