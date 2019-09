Em Gente Que Não Sabe Estar, Ricardo Araújo Pereira analisou as eleições regionais da Madeira. Da tropa de guerrilha que Jerónimo de Sousa tem em Monsanto, o PSD pode responder com “porrada em cima deles”.

As eleições da Madeira acabaram por ser interrompidas pelo acompanhamento do dia de Rosa Grilo, que comeu uma sobremesa com vários ingredientes, entre kiwi e cabelo.

Ricardo Araújo Pereira teve ainda tempo para uma analogia entre o colonialismo português na Madeira e o Braveheart. A sufocante arte de beijos de Marcelo Rebelo de Sousa também foi alvo de escrutínio.