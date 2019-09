Gente Que Não Sabe Estar analisou a arte de fazer uma boa sandes de queijo, depois do candidato do PSD/Madeira ter afirmado que alguns dos seus adversários não sabiam fazer uma sandes de queijo.

Para aprender melhor este ofício, Ricardo Araújo Pereira recebeu o chef José Avillez, que levou uma receita da sua avó.

No final, a receita do cozinheiro, que tem duas estrelas Michelin, foi partilhada com os telespetadores de Gente Que Não Sabe Estar.