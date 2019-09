O porta-voz do PAN, André Silva, foi o convidado deste domingo do programa 'Gente que Não Sabe Estar', da TVI.

Entre um programa eleitoral que parece agradar mais a velhinhas com 17 gatos do que aos ambientalistas, Ricardo Araújo Pereira tentou perceber quais as caraterísticas que André Silva não gosta em António Costa.

André Silva aproveitou para afirmar que o partido é pioneiro na defesa do ambiente, afirmando que todos os restantes são covers que copiaram a ideologia do PAN.

IRS para animais, cães que fumam, ou matanças sem porco… Estes são outros dos temas discutidos entre Ricardo Araújo Pereira e André Silva.