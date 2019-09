Em entrevista a Ricardo Araújo Pereira, no Gente Que Não Sabe Estar, António Costa explicou como o milagre de quem acreditava no diabo se fez com muito trabalho.

O secretário-geral do Partido Socialista falou ainda das relações do Partido Socialista com os "rebeldes" do Bloco de Esquerda e as facadas no coração de Jerónimo de Sousa com os elogios ao PCP.