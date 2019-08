O líder do PSD diz que o Partido Socialista está com medo que os votos da Esquerda fujam para o Bloco. Por isso, o primeiro-ministro mostra agora ingratidão para com o partido que foi essencial para ser Governo sem ganhar as eleições. Rui Rio insiste que o PSD é a única alternativa possível ao PS e vai ser essa a mensagem a passar até dia 6 de outubro.