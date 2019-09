A campanha do PSD esteve esta quinta-feira à noite em Leiria e com um convidado especial. Henrique Neto, antigo militante do PS e ex-candidato à Presidência da República.

Henrique Neto explicou que aceitou o convite do líder do PSD porque se revê neste novo modelo de campanha, em que há respostas para perguntas dos eleitores, em vez dos tradicionais comícios.

O ex-militante socialista admitiu que se sente mais próximo de Rui Rio nestas eleições do que de António Costa.

Rui Rio explicou a proposta do PSD para a redução de impostos, mas que não é a Nossa Senhora de Fátima e por isso não faz milagres.