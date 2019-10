Rio: "Se não gostam de nenhum partido, podem sempre votar em branco"

Rui Rio votou esta manhã, por volta das 11:30, em Massarelos, no Porto, acompanhado da filha, de 18 anos, que votou pela primeira vez.

Questionado pelos jornalistas sobre o seu estado de espírito, o presidente do PSD disse que "é o melhor".

"O meu estado de espírito é o melhor. Aquilo que é importante é ter cumprido a obrigação que tinha, Cumpri a minha obrigação, estou tranquilo e satisfeito. Agora, o povo português está a votar, como eu tenho dito, vota sempre bem e, portanto, hoje também vai votar bem independentemente do resultado".

Pediu aos cidadãos que exerçam o direito ao voto e lembrou que se que não gostarem de nenhum partido, "podem sempre votar em branco".

"Participar e ir é um dever de todos nós, até por gratidão a tanta gente que sofreu e lutou para que nós todos os anos pudéssemos votar livremente".

