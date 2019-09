O presidente do PSD passou o quinto dia de campanha no Ribatejo, onde aproveitou para meter a mão a instrumentos agrícolas, em Benavente.

Rui Rio falou num incómodo do PS, que referiu as palavras de António Costa em relação a um eventual regresso do diabo.

Ainda com para dar um pézinho de dança em Benavente, Rui Rio terminou esta quinta-feira com uma arruada nas Caldas da Rainha.