O primeiro-ministro referiu-se à reação de Rui Rio em relação à acusação do caso de Tancos, no qual o antigo ministro da Defesa, Azeredo Lopes, foi pronunciado em quatro casos.

Para o líder do PSD, "Costa ou sabe ou não sabe e ambas as hipóteses são muito más", e que caso Costa insistir que teoria de que não sabe"o eleitorado terá de tirar consequências, percebendo que se votar no PS o próximo chefe do Governo é alguém que não tem a capacidade necessária para coordenar ministros e articular tudo – particularmente aquilo que é importante".

O líder do PSD diz ainda que, "se quisermos ir para a hipótese de o ministro não ter avisado o primeiro-ministro, como o primeiro-ministro tem vindo a defender, então nós também temos aqui um problema grave".