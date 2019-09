Rui Rio é o grande convidado de mais um "Tenho uma Pergunta Para Si" da TVI. O líder do PSD será entrevistado pelo jornalista Pedro Pinto, mas também vai responder às questões do público em estúdio e às dúvidas do telespectador. Para participar, basta escrever a hashtag #perguntaRio nas redes sociais.