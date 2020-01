Rui Rio: "Não ganhando as eleições, terei um comportamento correto"

O atual presidente do PSD diz que se espera que o vencido das eleições diretas do partido respeite a vontade da maioria. "O problema é que alguns dirigentes não têm essa cultura, é a do bota-abaixo permanente", frisa.

Em entrevista no Jornal das 8, Rio diz que terá um comportamento "correto" se perder o ato eleitoral.

Sobre "Jornal das 8"