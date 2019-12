Rui Rio reitera que o Orçamento do Estado contém uma fraude democrática

Rui Rio reiterou que o Orçamento de Estado, para o próximo ano, contém uma fraude democrática e que na base das contas do défice está uma "habilidade saloia" de Mário Centeno. O Presidente do PSD falou ainda da luta interna do partido e voltou a levantar suspeitas sobre Pinto Luz e Luís Montenegro pertencerem à maçonaria.

