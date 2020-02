Rui Rio rejeita política do "berrar mais alto" e do "bota-abaixo"

Rui Rio quer conquistar a confiança dos militantes que não conseguiu convencer nas últimas eleições do partido. No discurso de abertura do congresso, deixou vários recados a quem tem criticado a forma como faz tem feito oposição.

