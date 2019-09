O líder social-democrata afirmou na TVI que é preciso cumprir a Constituição portuguesa no que diz respeito ao SNS, referindo o artigo do acesso tendencialmente gratuito à saúde. Para Rui Rio, o serviço já estava mal, mas ficou ainda pior depois da intervenção do PS. O candidato do PSD considera as PPP fundamentais. A pergunta foi dirigida por José Aranda da Silva, presidente da Fundação SNS