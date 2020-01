Rui Rio: vitória “tangencial” vai deixar opositores “infernizarem” a direção

Rui Rio teme que uma vitória “relativamente tangencial” nas eleições diretas do PSD possa levar a oposição interna a infernizar a vida da direção nacional e do futuro líder do partido.

Em entrevista no Jornal das 8, o candidato na segunda volta das diretas do PSD, que é atualmente presidente do partido, realça que lhe falta muito pouco para ganhar as eleições e que esteve muito perto de “resolver” o escrutínio à primeira.

Sobre "Jornal das 8"