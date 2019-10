Na tomada de posse foram mais os partidos ausentes do que aqueles que estiveram presentes. O PSD esteve presente, representado por David Justino, que ironizou sobre possíveis pontes com o PS. O social democrata alerta que para aumentar o salário mínimo é preciso ter em conta como se comporta a economia. Já o líder parlamentar do Bloco de Esquerda defende que se pode ir mais além e que o anúncio da medida isoladamente merece maior análise.