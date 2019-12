Com exigências para o orçamento do estado para 2020 em pano de fundo, começaram em Évora as jornadas parlamentares do PCP. Durante dois dias, os deputados vão fazer várias visitas ao distrito, para alertar para os problemas do distrito e defender a regionalização. Jerónimo de Sousa avisa desde já que o sentido de voto do partido no Orçamento que aí vem não está decidido, dependendo das medidas que foram inscritas. Para o PCP, tem de haver prioridade ao investimento nomeadamente na saúde