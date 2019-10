São estes os 50 novos secretários de Estado do governo de Costa

Está fechado o próximo governo liderado por António Costa. Os 50 secretários de estado já são conhecidos.

Destaque para Nuno Artur Silva, que foi afastado da administração da RTP por terem surgido dúvidas quanto a um eventual conflito de interesses com a Produções Fictícias, produtora que detinha enquanto acumulava funções no canal público. Vai agora ter a tutela da comunicação social.

E depois da polémica investigação da RTP sobre as ilegalidades no negócio de lítio onde o seu nome aparece envolvido, João Galamba é promovido e passa a número dois do Ambiente e acumula o cargo na Energia.

Sobre "Jornal das 8"