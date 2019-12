Saúde: direita diz não acreditar em promessas e esquerda não garante aprovação do OE

A direita quer esperar para ver como é que os reforços na saúde se materializam no Orçamento de Estado. A esquerda saúda o passo dado pelo Governo mas, à cautela, não garante que as medidas sejam suficientes para a aprovação do Orçamento.