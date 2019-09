Jerónimo de Sousa esteve no centro de saúde da Amora, no Seixal, onde um quarto dos doentes não tem médico de família. As queixas surgiram também do lado dos profissionais de saúde.

O secretário-geral do PCP falou na necessidade de melhorar o acesso às vacinas.

Um pouco mais para sul, na Vidigueira, Jerónimo de Sousa falou num "retrocesso" se o PS governar sozinho.