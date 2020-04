Seis por Meia Dúzia: a união faz a forca

O estado de incompetência sanitária vai ser renovado? E quando voltará o parlamento a ser um bem essencial? Isso, culpem o bicho da Covid-19…

Victor Moura-Pinto não tem amêndoas, só as diabruras de Seis por Meia Dúzia. É outra crónica do J8, com edição de imagem de Lígia van der Kellen.

Sobre "Seis por meia dúzia"