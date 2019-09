A partir de agora as intenções de voto vão ser acompanhadas a par e passo. Para isso, aqui na TVI, passaremos a divulgar uma sondagem diária que irá medir o pulso à evolução dos maiores partidos e ao desempenho dos candidatos agora que a campanha arrancou para o terreno. A primeira sondagem diária, apresentada este sábado, revelou que se as eleições legislativas fossem hoje o PS ganharia com 40,6% dos votos e o PSD obteria 26,6%.

Esta sondagem é realizada pela Pitagórica para um consórcio constituído pela TVI, Jornal de Notícias e rádio TSF.

O Bloco de Esquerda atingiria 8,8% dos votos, seguido pela CDU com 6,8%. Em quinto lugar surge o CDS com 5,2% e a sexta força política seria o PAN, com 3,6%.

Se compararmos estes resultados com a sondagem divulgada pela TVI na segunda-feira passada, o PS sobe ligeiramente, de 39 para 40,6%.

A maior subida é do PSD, que passa de 23,3% para 26,6%. Uma recuperação de mais de 3 pontos percentuais, o que pode refletir já o possível impacto do frente a frente de segunda-feira entre Costa e Rio, uma vez que o trabalho de campo foi realizado depois desse debate.

Já o Bloco perde mais de 1 ponto percentual, a CDU recua 5 décimas e o CDS 4 décimas.

Já o PAN registou uma subida de 4 décimas face à sondagem de segunda feira.