Sousa Lara demite-se de cargo no Chega

Porta-voz do Chega, António Sousa Lara, apresentou o pedido de demissão do cargo, por recusar renunciar a uma subvenção vitalícia, disse à agência Lusa o presidente do partido, André Ventura. O pedido de demissão foi aceite esta quarta-feira. A subvenção prevista era de 1.343 euros.

Sobre "Jornal das 8"