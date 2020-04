Terceiro período do ensino básico será retomado à distância no dia 14 de abril

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou esta quinta-feira que todos os alunos do ensino básico irão concluir o terceiro período em ensino à distância, devendo as atividades letivas iniciar-se a partir de 14 de abril, mas sem exames ou provas de aferição no final do período

