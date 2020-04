Presidente do Belenenses SAD, Rui Pedro Soares, afirma que medida «passa por defender os postos de trabalho». Sindicato diz não aceitar que «o futebol se ponha na primeira linha» com esta possibilidade decretada pelo Estado e diz que «jogadores só aceitam regressar aos relvados a partir do momento em que haja uma decisão das autoridades de saúde pública nesse sentido».