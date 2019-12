Ristovski e Bruno Fernandes falam no julgamento das agressões em Alcochete

Stefan Ristovski depôs esta terça-feira na 11ª sessão do julgamento do ataque à Academia de Alcochete. É o terceiro jogador do Sporting que diz ter testemunhado agressões e recorda que os agressores ameaçaram de morte os jogadores no balneário.

Ainda esta terça-feira vai depor Bruno Fernandes, capitão da equipa.

Sobre "Notícias"