Na quarta sessão de julgamento de Rosa Grilo e António Joaquim, acusados do homicídio do triatleta Luís Grilo, foram ouvidas 18 pessoas. Metade das testemunhas foram unânimes em dizer que, nos dias que se seguiram ao desaparecimento do triatleta, Rosa Grilo foi vista a lavar a garagem, o páteo e com a bagageira do carro aberta, o que não era habitual.