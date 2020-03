A aprendizagem da leitura e da escrita não tem de ser um processo enfadonho

Joana Rombert, terapeuta da fala e autora do livro "Escrever direito por linhas tortas", apresentou esta sexta-feira quadros de resumo com as etapas de desenvolvimento normativo e os sinais de alarme, de forma a despertar o olhar dos pais para o desenvolvimento dos filhos e permitir-lhes, assim, detetar possíveis dificuldades.

Sobre "Diário da Manhã"