A caminho da segunda semana de Covid-19, Portugal vai travando ao ritmo do vírus

Semana vai começar com alteração de hábitos para milhares de portugueses. Não vão abrir diversas escolas, sobretudo no norte. Há duas faculdades encerradas no Porto e em Braga a Universidade do Minho decidiu ir mais longe do que a decisão das autoridades de saúde e encerrou todas as atividades no Campus de Gualtar

Sobre "Jornal das 8"