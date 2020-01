A chuva vai manter-se esta quarta-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para esta quarta-feira céu muito nublado, períodos de chuva, em especial no Norte e Centro, mais intensa e persistente no Minho e Douro Litoral.

O vento vai soprar por vezes forte nas terras altas.

Há ainda a registar uma pequena subida da temperatura mínima nas regiões Centro e Sul.

