Garcia Pereira que caso se comprovem as suspeitas de que Rangel poderá ter beneficiado da cumplicidade do próprio presidente do Tribunal da Relação é algo “gravíssimo”. Ainda assim, o advogado garante que se rege pelo princípio da presunção de inocência e, como tal, Rui Rangel é inocente até que sejam comprovados os factos em tribunal.