"A disfunção sexual é grave porque gera sofrimento e diminui a qualidade de vida"

Esta sexta-feira assinala-se o Dia dos Namorados e o Dia Europeu da Disfunção Sexual. O problema está normalmente associado aos homens, mas também afeta uma percentagem considerável de mulheres. A menopausa, algumas doenças, assim como o uso de medicamentos, o tabagismo ou problemas afetivos podem causar a redução do desejo sexual da mulher.

Cristina Barbosa, ginecologista e obstetra, esteve no Diário da Manhã da TVI para falar sobre este problema.

