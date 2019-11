A doença que mata um português a cada 93 minutos

O vice-presidente da Fundação Portuguesa do Pulmão, doutor Jaime Pina, esteve presente no Diário da Manhã, da TVI, onde explicou as causas relacionadas com a pneumonia. O clínico fez questão de relevar que morrem 11 vezes mais pessoas em Portugal com esta doença do que em acidentes de carro.

Sobre "Diário da Manhã"