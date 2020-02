A exposição imersiva permite entrar na obra de Van Gogh

Van Gogh morreu jovem, com apenas 37 anos, mas foi prodigioso. E em apenas dois anos produziu mais de duas mil obras. O reconhecimento do talento do pintor modernista holandês ganhou dimensão ao longo do século XX até ao momento atual, em que é reconhecido como génio.

Lisboa torna-se agora a terceira cidade europeia a receber uma exposição imersiva que reúne a maioria das obras do pintor. São réplicas, é certo. mas a ideia é promover a interacção dos visitantes.

