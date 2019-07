O filho do secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Neves, fez contratos com o Estado quando o pai já era governante. João Paulo Batalha, presidente da associação cívica "Transparência e Integridade", afirmou na TVI24 que a lei é clara: os contratos não podiam ser feitos, são nulos, o dinheiro tem de ser devolvido e o titular do cargo tem de ser demitido