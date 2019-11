"A mim não me proíbem de ver as corridas de touros"

O executivo quer subir a idade mínima de acesso às corridas de touros. A medida não constava no programa eleitoral do PS, mas surge agora no programa de Governo. A TVI foi a uma escola de toureiros, autorizada pelo Estado, para tentar perceber como é que é que pais e crianças encaram esta medida, caso avance. Atualmente, a tauromaquia está classificada como um espectáculo para "maiores de 12 anos", mas é possível que crianças a partir dos três anos possam assistir ao espetáculo, desde que acompanhadas por um adulto.

Sobre "Jornal das 8"