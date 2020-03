"A professora contactou a Saúde 24 e foi-lhe dito para vir trabalhar"

O diretor da escola Roque Gameiro disse que a professora contactou a Linha de Saúde 24 e foi-lhe dito para vir trabalhar na quinta e na sexta-feira.

Mário Durval, Delegado de Saúde Regional de Lisboa e Vale do Tejo, diz que as medidas tomadas em relação à professora infetada com o novo coronavírus são as adequadas e que as crianças em isolamento estão a ser acompanhados.

