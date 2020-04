De acordo com a DGS, o resultado dos testes à Covid-19 demoraram entre 48 a 72 horas, mas há vários relatos de cidadãos que esperam um período mais alargado. Ricardo Mexia, presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, explica que este atraso pode ser fruto do aumento do fluxo de amostras para análise.

Sobre "Covid-19: Consultório"