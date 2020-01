A380 que vai retirar portugueses e europeus da região de Wuhan preparado no Aeroporto de Beja

Está a ser preparado no Aeroporto de Beja o Airbus A380 que vai resgatar os cidadãos portugueses e de outras nacionalidades europeias da cidade de Wuhan. O A380 é o maior avião comercial do mundo e é o único que existe em Portugal. Pertence à companhia aérea Hi Fly e terá sido fretado por iniciativa do Governo francês.

