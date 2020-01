Advogado de Bruno de Carvalho afirma estar “mais perto da verdade”

O advogado do ex-presidente do Sporting falou aos jornalistas, depois de o antigo jogador do Sporting Gelson Martins ter testemunhado esta sexta-feira no julgamento do ataque à Academia de Alcochete. Também Rúben Ribeiro prestou declarações por videoconferência, a partir do Tribunal de Matosinhos, onde confessou ter pensado que “ia morrer”.

