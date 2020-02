Aeroporto no Montijo: Costa diz que não há plano B

António Costa está perplexo com a posição do PSD sobre o Aeroporto do Montijo, justificando que o Governo de Passos Coelho tomou a decisão de construir o novo aeroporto nessa zona.

O primeiro-ministro pede sentido de responsabilidade e garante que não existe plano B.

Sobre "Jornal das 8"