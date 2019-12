Agricultores do Alentejo rejeitam restrições no consumo de água

A agricultura é responsável por 75% do consumo de água em Portugal. A escassez do recurso já levou o Ministério do Ambiente a apelar à moderação nos gastos, mas, no Alentejo, é cada vez maior a área de regadio devido ao Alqueva. A barragem permitiu mais olival e também apostas noutras culturas que dependem da água

