Alcochete: 10.ª sessão de julgamento marcada pelos testemunhos dos jogadores

Esta segunda-feira, foi a vez do guarda redes Luis Maximiano, Wendel e Mathieu serem ouvidos em tribunal. Os três relataram o terror e o medo que sentiram e descreveram as agressões e as ameaças de que a equipa foi alvo. O francês Jeremy Mathieu revelou factos que, pela primeira vez, podem sustentar a acusação do crime de sequestro durante a invasão.

