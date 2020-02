Alcochete: arguido assume agressão a Bas Dost e diz-se arrependido

No julgamento do ataque à academia do Sporting, foram ouvidos, esta quarta-feira, quatro dos arguidos. Um deles, Rúben Marques, confessou ter agredido Bas Dost com um cinto. E confessou-se arrependido. Tal como Tiago Silva, que procurou ilibar Mustafá de ser o mandante do ataque.

