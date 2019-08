Henrique Machado, coordenador da rubrica Mais justiça da TVI, fez uma análise da decisão instrutória do juiz de instrução criminal Carlos Delca, que leva a julgamento todos os arguidos acusados pelo Ministério Público (MP) no âmbito do processo do ataque à Academia do Sporting, em Alcochete, incluindo Bruno de Carvalho. Na ótica do jornalista, esta decisão de Carlos Delca veio reforçar os fundamentos do MP